TT Isle of Man 2: un nuovo gameplay dedicato alle moto d'epoca

Nacon e KT Racing hanno pubblicato oggi un nuovo gameplay per TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 dedicato ad alcune delle moto d’epoca presenti nel gioco tra cui la leggendario Ducati 900 di Mike Hailwood.

Tra le varie moto classiche del nuovo capitolo di TT Isle of Man troviamo anche MV Agusta 500 Three, la Norton NRS 588, la Suzuki XR69 e la Yamaha T70.

Con il pre-order del gioco presso i rivenditori aderenti all’iniziativa sarà possibile ottenere la Ducati 900 come bonus.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sarà disponibile a partire dal 19 marzo 2020 su PS4, Xbox One, PC e più avanti anche su Nintendo Switch.