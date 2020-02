Vagrant Story celebra oggi vent'anni, svelate le nuove figure esclusive

Vagrant Story, il classico action RPG di Square Enix pubblicato su PlayStation il 10 febbraio 2000, celebra oggi il suo ventesimo anniversario.

Per festeggiare Square Enix ha rivelato per l’occasione due nuove figure che vanno a rappresentare Ashley Riot e Sydney Losstarot di Vagrant Story. Al momento si tratta di due prototipi colorati, ma ulteriori dettagli verranno pubblicati più in là.

Per chi non l’avesse mai giocato, Vagrant Story è un action RPG con vari elementi puzzle e platform, dunque non sarà raro saltare, correre, spingere oggetti o risolvere enigmi. Il titolo presenta un sistema di combattimento in tempo reale simile a quello di Parasite Eve.

In calce trovate le immagini delle due figure.

