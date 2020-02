THQ Nordic ha annunciato che si occuperà della distribuzione mondiale dell’edizione fisica di Remnant: From the Ashes, third-person survival action shooter di Perfect World Entertainment e Gunfire Games. L’edizione fisica sarà disponibile per tutte le piattaforme dal 17 marzo al prezzo di 39,99 €.

Remnant: From the Ashes è uscito in digitale su PS4, Xbox One e PC ad agosto 2019.

