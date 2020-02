Nioh ha superato i tre milioni di copie vendute

Nioh ha ufficialmente venduto oltre tre milioni di copie nel corso del suo ciclo vitale, un importante traguardo annunciato quest’oggi da Koei Tecmo su Twitter proprio in occasione del terzo anniversario del gioco.

Team Ninja, sviluppatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive, ha pubblicato il soulslike Nioh su PlayStation 4 a febbraio 2017, e successivamente su PC nel corso dello stesso anno.

Un sequel, Nioh 2 è atteso per il prossimo mese su PlayStation 4.

Fonte

Today, NIOH celebrates its 3rd year anniversary, and has sold over 3 million copies worldwide. Thank you for your continued support! #NIOH #KTFamily pic.twitter.com/P0ZJVY3b5c

— KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) February 9, 2020