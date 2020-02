Apex Legends: per San Valentino torna la modalità Duo

In occasione di San Valentino, Respawn Entertainment sta per dare il via a un nuovo evento speciale di Apex Legends che vedrà il ritorno della modalità Duo.

Da domani sarà possibile lanciarsi nella mischia assieme a un amico o alla vostra dolce metà e raddoppiare così gli XP ottenuti alla fine di ogni partita. Non mancheranno oggetti cosmetici esclusivi a tema, tra cui uno speciale badge di San Valentino 2020 come ricompensa d’accesso, decorazioni arma e skin.

Segnaliamo che l’evento si concluderà il prossimo 19 febbraio.

