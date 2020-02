The Last of Us Part 2 sarà giocabile al PAX East 2020

The Last of Us Part 2 sarà giocabile dal pubblico per la prima volta in assoluto al PAX East 2020 che si terrà dal 27 febbraio all’1 marzo al Boston Convention Center, così ha annunciato il publisher Sony Interactive Entertainment.

I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di giocare “Patrol”, una demo della durata di un’ora dove sarà possible esplorare una delle prime aree del gioco dove i protagonisti Ellie e Dina si avventureranno al di fuori di Jackson, Wyoming e nelle zone circostanti per ripulirle dagli infetti. Sony raccomanda di prenotare la propria postazione attraverso l’app Experience PlayStation (iOS, Android).

Sony Interactive Entertainment ha anche annunciato il restock della Ellie Edition del gioco che sarà disponibile per il pre-order ancora una volta in quantità limitate a partire dal 13 febbraio presso vari rivenditori. Sony ha inoltre annunciato che insieme a Dark Horse pubblicheranno una statuetta di Ellie con il machete, realizzata dagli artisti di Naughty Dog. La statua potrà essere prenotata su Dark Horse Direct già da oggi. Successivamente sarà pubblicata una seconda statuetta con Ellie armata di arco in arrivo nel corso di quest’estate.

Dei nuovi concept art sono stati pubblicati su Cook and Becker, inoltre Sony ha annunciato un nuovo tema dinamico per PlayStation 4 riscattabile con il seguente codice: 9DEK-PKNG-N445.

The Last of Us Part 2 sarà disponibile per PlayStation 4 dal 29 maggio.

