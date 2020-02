THQ Nordic apre lo studio Nine Rock Games

Oggi il sito Gamesindustry.biz riporta che THQ Nordic ha aperto Nine Rock Games, un nuovo studio già al lavoro su un nuovo progetto.

Nine Rock Games è situato in Bratislava, Slovacchia e a capo abbiamo David Durcak che ha già lavorato precedentemente a DayZ. Oltre a DayZ, il resto degli sviluppatori hanno lavorato anche ad altri titoli come Soldier of Fortune 3 e Chaser. Considerando l’esperienza primaria del team è probabile che Nine Rock stia lavorando ad un survival PvP con una formula non troppo dissimile da DayZ.

Insomma THQ Nordic sta continuando ad espandersi nel mercato videoludico, ricordiamo infatti che l’etichetta conta diverse acquisizioni e al momento è al lavoro su ben ottanta titoli differenti.

