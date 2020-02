Samsung presenta i nuovi Galaxy Z Flip e Galaxy S20

Nel corso della serata di ieri, durante un evento stampa dedicato, Samsung ha svelato le sue ultime novità nel campo degli smartphone: in particolare, la presentazione si è focalizzata su Galaxy Z Flip e sulla linea Galaxy S20.

Il Samsung Galaxy Z Flip è stato realizzato con un vetro flessibile unico nel suo genere: un display da 6,7 pollici che si ripiega in un form factor elegante e compatto che può essere tenuto comodamente nel palmo della mano. Progettato con un innovativo sistema di chiusura e un’interfaccia utente dedicata, Galaxy Z Flip offre nuovi modi per catturare, condividere e sperimentare i contenuti, il tutto a mani libere.

“In Samsung siamo stati incoraggiati dall’entusiasmo mostrato per Galaxy Fold. Galaxy Z Flip è un importante passo avanti per l’evoluzione della categoria dei dispositivi pieghevoli, grazie all’introduzione di un nuovo form factor, un nuovo display e, soprattutto, un nuovo tipo di esperienza mobile”, ha dichiarato TM Roh, Presidente e responsabile della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics. “Attraverso l’esclusivo design pieghevole e l’esperienza utente di Galaxy Z Flip, stiamo ridefinendo ciò che un dispositivo mobile può essere e cosa consente di fare alle persone”.

Samsung ha collaborato con Google per progettare One UI con la modalità Flex: un’esperienza utente personalizzata per il form factor di Galaxy Z Flip. Quando il dispositivo è in modalità Flex (dunque aperto ad angolo retto), il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente immagini, contenuti o video nella metà superiore del display e controllarli nella metà inferiore. E’ possibile guardare e navigare facilmente su YouTube, riproducendo contenuti in streaming nella parte superiore mentre si cercano altri video, leggono le descrizioni o scrivono commenti in quella inferiore.

In più, quando è chiuso, è possibile controllare a colpo d’occhio data, ora e stato della batteria sul display esterno. Galaxy Z Flip consente anche di ricevere notifiche in tempo reale e rispondere facilmente a una chiamata senza aprire il dispositivo. In aggiunta, è possibile rispondere a un SMS semplicemente toccando la notifica e aprendo il dispositivo.

Galaxy Z Flip sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black a partire dal 14 febbraio 2020 ad un prezzo consigliato di € 1.520.



Nello stesso contesto, Samsung ha presentato anche la linea Galaxy S20 che introduce, tra le altre novità, anche una nuova architettura tecnologica per la fotocamera che combina le potenzialità dell’intelligenza artificiale con il sensore fotografico di Samsung più grande di sempre per una straordinaria qualità delle immagini.

“Siamo appena entrati in un nuovo decennio e il 5G cambierà completamente il modo in cui comunichiamo e viviamo il mondo che ci circonda“, afferma TM Roh, Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Con i nuovi Galaxy S20, tutti e tre dotati di connettività 5G, Samsung offre agli utenti dispositivi di ultima generazione che trasformano la vita delle persone. Con un’incredibile fotocamera dotata di intelligenza artificiale, è possibile catturare al meglio e in tempo reale ogni momento della giornata e connettersi in modo più fluido con le persone che si amano“.



La fotocamera di Galaxy S20 offre una risoluzione estremamente elevata (108 MP per Galaxy S20 Ultra 5G, 64 MP per Galaxy S20 e Galaxy S20+), per mettere in evidenza i dettagli con straordinaria chiarezza. Galaxy S20 Ultra 5G fa un ulteriore passo avanti a livello di sensore combinando nove pixel in uno per immagini di qualità superiore in condizioni di scarsa illuminazione, utilizzando una tecnologia di binning all’avanguardia. Grazie alla tecnologia Space Zoom, i nuovi Galaxy S20 sono in grado di catturare i soggetti più lontani con un maggiore livello di dettaglio. È possibile, infatti, sfruttare lo zoom fino a 30x di Galaxy S20 e Galaxy S20+, oppure accorciare ulteriormente le distanze con l’obiettivo con lenti periscopiche di Galaxy S20 Ultra 5G dotato di uno Space Zoom fino a 100x. Con la tecnologia avanzata crop-zoom, gli utenti di Galaxy S20 possono anche catturare uno scatto, ritagliarlo e modificarlo più facilmente, mantenendo una elevata qualità dell’immagine. Inoltre, Galaxy S20 offre riprese video in 8K, in modo che gli utenti possano catturare il loro mondo con colori e qualità realistici.



La serie Galaxy S20 porta il gioco mobile a un livello superiore. Con un display a 120Hz, l’esperienza di gioco sarà molto più fluida, perfetta per il gaming su rete 5G. Grazie alla combinazione di un processore veloce, 12 GB di RAM, audio firmato AKG e Game Booster, che lavora in background per ottimizzare le impostazioni dello smartphone, Galaxy S20 offre prestazioni di gioco estremamente potenti.

Alimentato da una batteria più grande e più intelligente, Galaxy S20 viene fornito con un caricabatterie in grado di supportare la Ricarcia Ultra-Rapida da 25 W. In aggiunta, Galaxy S20 è dotato di un’ampia capacità di archiviazione (128 GB per Galaxy S20 e Galaxy S20 Ultra 5G; 128 GB e 512 GB per Galaxy S20+).

La serie Galaxy S20 sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 13 marzo 2020. Galaxy S20 sarà in vendita nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di € 929 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di € 1.029. Galaxy S20+ sarà disponibile nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di € 1.029, nella versione 5G con 128GB di memoria interna ad un prezzo consigliato di € 1.129, e in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da € 1.279. Infine, Galaxy S20 Ultra 5G sarà disponibile ad un prezzo consigliato di € 1.379. La serie Galaxy S20 sarà disponibile in varie colorazioni esclusive:

Galaxy S20 : Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White

: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White Galaxy S20+ : Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White

: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White Galaxy S20 Ultra 5G: Cosmic Grey, Cosmic Black