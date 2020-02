Yakuza 5 Remastered è disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio

L’intera saga completa di Yakuza è disponibile su PS4 ora che Yakuza 5 Remastered è stato pubblicato sulla console Sony.

Il quinto capitolo della serie è ora scaricabile per tutti i possessori della versione digitale della The Yakuza Remastered Collection su PlayStation Store. La nuova vita pacifica di Kazuma Kiryu come tassista senza pretese si interrompe improvvisamente quando la pace tra il clan Tojo e l’Omi Alliance si disintegra. Costretto a fare nuovamente i conti con il suo passato, il Dragone di Dojima riscende negli inferi criminali per proteggere coloro a cui tiene.

Da notare che da oggi è disponibile anche una versione fisica di The Yakuza Remastered Collection (comprendente le versioni remasterizzate di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5).