Bigben fonde i business di publisher e accessori sotto l'etichetta Nacon

Bigben Interactive non esiste più: il gruppo Bigben ha fatto sapere di aver fuso sia il business relativo al publishing di videogiochi che quello degli accessori in un’unica entità sotto l’etichetta Nacon.

L’annuncio arriva tramite un comunicato stampa diffuso via Twitter nelle scorse ore. Qui leggiamo che tale mossa permetterà a queste due aree di business in precedenza separate di collaborare sinergicamente in modo da soddisfare ulteriormente i videogiocatori.

