Conan Chop Chop è stato posticipato nuovamente

Conan Chop Chop, l’irriverente co-op roguelike inizialmente mascherato da Pesce d’Aprile è stato nuovamente posticipato da Funcom.

Programmato prima per il 3 settembre e poi per il 25 febbraio, ora il titolo è previsto per un imprecisato momento nel secondo quadrimestre del 2020. Per chi non lo sapesse Conan Chop Chop è un action in versione cartoon dove quattro giocatori devo sterminare nemici, raccogliere loot ed esplorare diverse mappe casuali. Il titolo è un gioco ufficiale di Conan ed è pubblicato da Funcom.

ll gioco può essere giocato anche attraverso la funzione Remote Play Together di Steam.

