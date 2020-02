Satisfactory è in dirittura di arrivo su Steam

Dato che l’accordo di esclusiva firmato con l’Epic Games Store sta per scadere, Coffee Stain Studios ha fatto sapere che Satisfactory è ormai in dirittura di arrivo su Steam.

Questo bizzarro videogioco di costruzione di fabbriche in lavorazione presso il team che ha dato i natali a Goat Simulator approderà presto sulla piattaforma digitale di Valve sfruttando il programma Early Access. Tuttavia va detto che gli sviluppatori non hanno ancora comunicato una data di uscita per questa versione del gioco, anche se è già presente la pagina del prodotto su Steam.

Nel frattempo, chiunque abbia acquistato Satisfactory sull’Epic Games Store può già scaricare l’Update 3, il quale introduce la gestione dei fluidi e la costruzione di tubature per il trasporto di liquidi di varia natura, nonché nuove decorazioni e strutture per il viaggio rapido, oltre a una buona dose di aggiustamenti vari e risoluzione di bug.