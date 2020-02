Haven: pubblicato il video di apertura del videogioco

The Game Bakers, il team che ha dato i natali a Furi, ha diffuso il video di apertura di Haven, intrigante avventura RPG che può essere affrontata sia in solitaria che in cooperativa con un altro utente.

Il particolare filmato di apertura è stato realizzato dallo studio Yapiko Animation sotto la direzione di Yukio Takatsu, mentre il pezzo di sottofondo è stato composto da Danger, autore francese di musica elettronica. Stando alle parole di Emeric Thoa, creative director di Haven, il video di apertura ha lo scopo di impostare il tono dell’intera avventura e di far trasparire il rapporto d’amore che lega i due protagonisti dell’opera.

Prima di chiudere vi ricordiamo che Haven sarà disponibile nel corso dell’anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.