Utawarerumono Prelude to the Fallen è in arrivo a maggio

NIS America annuncia la data d’uscita di Utawarerumono: Prelude to the Fallen, in arrivo per PlayStation 4 (fisico/digitale) e PS Vita (solo digitale) il 26 maggio in Nord America e il 29 maggio in Europa e Oceania. Il cross save tra le due piattaforme è supportato.

Qui sotto un nuovo trailer:

Ecco le caratteristiche chiave:

Scopri il racconto attraverso un cast di personaggi diversi e osserva come i loro destini si intrecciano. L’arte della guerra – Vinci attraverso l’uso di tattiche, vantaggi elementali e punti di forza unici del tuo team.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen sarà disponibile su PS4 e PS Vita dal 29 maggio.