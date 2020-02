Half-Life: Alyx, ecco la data di uscita definitiva

Fino a questo momento conoscevamo soltanto la generica finestra di lancio di Half-Life: Alyx, l’ultima incarnazione della celebre saga FPS targata Valve. Adesso, però, la compagnia di Gabe Newell e soci ha comunicato via Twitter la data di uscita ufficiale di questo spin-off per la realtà virtuale.

La data di pubblicazione definitiva è stata fissata al prossimo 23 marzo. Il gioco sarà disponibile esclusivamente su Steam ma non sarà compatibile soltanto con Valve Index, il visore proprietario della compagnia di Bellevue, bensì potrà girare anche su Oculus Rift, HTC Vive e i visori compatibili con Windows Mixed Reality.

