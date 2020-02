Outriders si mostra in un primo video di gameplay ufficiale

People Can Fly e Square Enix hanno confezionato una serie di video di Outriders, tra cui anche un lungo filmato di gameplay che illustra varie dinamiche dell’ultima fatica degli autori di Bulletstorm e Gears of War: Judgment.

La presentazione vede alcuni svilluppatori del gioco portarci alla scoperta delle meccaniche principali di Outriders, uno sparatutto in terza persona con elementi RPG che può essere affrontato in solitaria o in un gruppo di tre amici. Alla base delle vicende di Outriders troviamo il più classico degli eventi apocalittici: la Terra è ormai perduta, per questo l’umanità è alla ricerca di un nuovo pianeta da chiamare casa. L’uomo si insedia dunque su Enoch, inizialmente un vero e proprio paradiso, tuttavia un’anomalia sconosciuta colpisce i coloni uccidendone la maggior parte e mutando i sopravvissuti. Enoch cade nel caos e diventa così un posto devastato dalla guerra e dell’anomalia, per questo i giocatori dovranno scoprire cosa sta succedendo sul pianeta e quale sia l’origine dell’anomalia.

People Can Fly ha poi diffuso diversi filmati, ognuno dedicato a determinati aspetti del gioco. Potete visionarli tramite i player presenti qui in basso.

Prima di lasciarvi alla visione dei video, però, vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile nel corso delle prossime festività natalizie non solo su PC, PS4 e Xbox One, ma anche sulle console della prossima generazione, dunque PS5 e Xbox Series X.