World of Goo guadagna un'esclusiva edizione fisica su Switch

Se amate il mercato indie, non potete farvi sfuggire l’esclusiva edizione fisica per Switch dell’acclamato World of Goo svelata quest’oggi.

L’edizione arriverà sul mercato grazie alla collaborazione tra Super Rare Games e Tomorrow Corporation, con i pre-order online dal 20 febbraio. Il gioco è stato tra i titoli più acclamati dalla critica ai tempi di WiiWare ed è già possibile scaricarlo in digitale su Nintendo Switch.

Si tratta della prima volta che il gioco viene pubblicato in formato fisico su una piattaforma Nintendo. Super Rare Games ha rivelato anche un edizione Steelbook venduta separatamente.

Per tenere d’occhio i pre-order quando andranno live potete farlo sul sito di Super Rare Games.

