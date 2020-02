XCOM 2 Collection potrebbe uscire su Switch

Secondo quanto riportato da GameXplain, l’offerta di Nintendo Switch potrebbe presto arricchirsi di XCOM 2 Collection.

La raccolta contenente il gioco base e l’espansione War of the Chosen, difatti, è da poco apparsa sul sito dell’ente di classificazione coreano nella sezione dedicata alla console della Casa di Kyoto. È dunque altamente probabile che l’acclamatissimo tattico a turni targato Firaxis Games possa vedere la luce sulla piattaforma della Grande N.

Tuttavia, dal momento che manca ancora l’ufficialità, XCOM 2 Collection per Switch è ancora sprovvisto di una data di uscita. A questo punto speriamo di saperne di più quanto prima.

