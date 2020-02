StarCraft: Ghost, ecco un video di gameplay di una versione preliminare

Nelle ultime ore in rete ha iniziato a circolare un video di gameplay tratto da una versione preliminare di StarCraft: Ghost, lo sparatutto in terza persona cancellato molti anni fa da Blizzard Entertainment.

Il filmato che trovate qui in alto vede in azione la versione del gioco per la prima Xbox, permettendoci così di osservare la protagonista attraversare un livello abbastanza ampio infestato da creature zerg di ogni sorta. Lo spin-off di StarCraft, lo ricordiamo, venne annunciato nel lontano 2002, ma lo sviluppo venne interrotto quattro anni più tardi, mentre la cancellazione ufficiale venne comunicata da Mike Morhaime soltanto nel 2014.