Kingdom Hearts: avvistate tutte le raccolte su Microsoft Store

Tutti i capitoli antecedenti a Kingdom Hearts 3 a quanto pare stanno per giungere anche su Xbox One, difatti le varie raccolte legare alla serie sono state avvistate su Microsoft Store in Nuova Zelanda.

Le pagine prodotto di Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix e Kingdom Hearts 2.8 FInal Chapter Prologue sono già live in Nuova Zelanda, nel resto del mondo le due raccolte dovrebbero debuttare domani 18 febbraio 2020 su Microsoft Store. Ricordiamo che con le due raccolte e Kingdom Hearts 3, ora i giocatori Xbox One potranno godere della saga completa in tutto il suo splendore.

Per chi non lo sapesse Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix contiene i seguenti titoli:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue raccoglie i seguenti giochi:

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep—A Fragmentary Passage–

Kingdom Hearts x Back Cover

Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 3 è disponibile su PS4 e Xbox One. Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sono disponibili su PS4 in tutto il mondo e su Xbox One in Nuova Zelanda. Nel resto del mondo dovrebbero comparire sullo store Xbox One domani 18 febbraio 2020.

Fonte