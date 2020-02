Il remake di Panzer Dragoon uscirà anche su Google Stadia

Non solo gli utenti PC e i possessori di Switch potranno mettere le mani sul remake di Panzer Dragoon, ora anche chi gioca su Google Stadia potrà godere della riedizione di questo grande classico per SEGA Saturn.

Il colosso di Mountain View ha difatti annunciato che l’attesissimo remake di Panzer Dragoon sarà disponibile al lancio anche su Stadia assieme ad altri titoli. Tra questi troviamo Lost Words: Beyond the Page, The Serious Sam Collection, Spitlings e Stacks on Stacks on Stacks.

Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita, dunque speriamo di saperne di più quanto prima.

