Il prossimo gioco targato Quantic Dream verrà pubblicato autonomamente

Dopo aver portato avanti una fruttuosa collaborazione con Sony, Quantic Dream è ora pronta a lavorare in maniera del tutto indipendente.

A darne notizia ci hanno pensato David Cage e Guillaume de Fondaumière, i due CEO della compagnia francese, i quali hanno dichiarato che d’ora in poi lo studio d’Oltralpe pubblicherà autonomamente i propri titoli, dunque senza affidarsi a un publisher.

Il duo ha spiegato che tale decisione permetterà agli sviluppatori di mantenere la completa autonomia creativa, senza il rischio di ingerenze esterne nel processo di sviluppo.

I due boss di Quantic Dream hanno poi approfittato della situazione per ricordare a tutti di aver appena spento ben ventitre candeline dal momento che lo studio francese è in attività dal 1997.

Condividi con gli amici Inviare