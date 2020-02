Sony sta per chiudere tutti i forum ufficiali PlayStation

Sony ha annunciato che presto staccherà la spina a tutti i forum ufficiali PlayStation, rendendoli di fatto inaccessibili tra pochi giorni.

La comunicazione è stata data attraverso un freddo messaggio di poche righe: “A partire dal 27 febbraio i forum PlayStation.com non saranno più disponibili. Vi invitiamo a contattarci tramite PlayStation.Blog, Twitter ed Instagram. Per l’assistenza tecnica, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata playstation.com/help“.

La compagnia giapponese ha quindi deciso di puntare esclusivamente sui social, eliminando del tutto lo spazio in cui la community ha potuto comunicare direttamente con lo staff nel corso degli ultimi anni.

