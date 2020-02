Kingdom Hearts: tutta la saga completa è disponibile da oggi su Xbox One

In seguito agli avvistamenti di ieri, Square Enix e Disney hanno pubblicato oggi le celebri raccolte Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sul Microsoft Store nostrano. Queste raccolte propongono nove indimenticabili avventure di Kingdom Hearts ai giocatori su Xbox One per la prima volta e includono più di 100 ore di gioco, preparando così i nuovi giocatori al fantastico viaggio che terminerà nell’acclamatissimo Kingdom Hearts 3.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX include:

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (filmati rimasterizzati in HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue include:

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2: Birth by Sleep – A fragmentary passage –

KINGDOM HEARTS ÷ Back Cover (film)

Inoltre, gli eroi del Keyblade che hanno finito Kingdom Hearts 3 su Xbox One presto potranno divertirsi con il DLC Kingdom Hearts 3 Re Mind, che uscirà su Xbox One il 25 febbraio. Sarà inoltre disponibile anche il pacchetto Kingdom Hearts 3 Re Mind + Video del concerto, che include tutti i contenuti di Kingdom Hearts 3 Re Mind e anche il video del concerto Kingdom Hearts – World of Tres – Orchestra registrato il 30 novembre 2019 a Osaka, in Giappone.

Ricordiamo che dal 25 febbraio Kingdom Hearts 3 sarà disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.