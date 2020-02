Switch Lite avrà una nuova colorazione in Nord America

Nintendo of America ha confermato la release della versione Coral Pink di Switch Lite in Nord America. Questa nuova colorazione sarà disponibile per il formato portatile di Switch il 3 aprile 2020.

Stando all’annuncio su Twitter la versione Coral Pink sarà affiancata ai modelli verde, grigio e giallo. In Giappone la nuova versione giungerà un po’ prima, il 20 marzo 2020.

Per il nostro territorio al momento non si hanno notizie.

Fonte

A new splash of color joins the #NintendoSwitchLite lineup! The vibrant and playful coral Nintendo Switch Lite system arrives on 4/3! pic.twitter.com/bZwdrPMm1R — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020