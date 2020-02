Apex Legends: l'Edizione Octane è disponibile da oggi

Apex Legends: Edizione Octane è disponibile oggi in versione digitale scaricabile per PlayStation 4, Xbox One e su Origin per PC e sarà disponibile presto in alcuni punti vendita selezionati.

Silva Octavio, ‘’Octane’’, è conosciuto nell’universo Apex per i suoi incredibili movimenti. Dopo aver perso le gambe a seguito di una delle sue acrobazie mortali – usando una granata – si è fatto aiutare dal suo vecchio amico Lifeline che ha creato per lui delle gambe robotiche. Ora è in grado di muoversi più velocemente, ripristinare la salute e lanciare in aria i propri compagni grazie al suo trampolino.

Disponibile al prezzo di €19,99 il nuovo Apex Legends: Edizione Octane include:

Skin Leggendaria di Octane

Skin Leggendaria Arma

Decorazione Arma

Badge Esclusivo

1,000 Monete Apex

Apex Legends festeggia il suo primo anno con l’introduzione della Stagione 4 – Assimilazione che porta con sé il nuovo personaggio Revenant, il simulacro scheletrico, al fianco del nuovo fucile di precisione a otturatore scorrevole.

Con il nuovo Pass Battaglia, i giocatori possono accedere ad oltre 100 ricompense esclusive, incluse skin leggendarie, Pacchetti Apex, schermate di caricamento, Pacchetti musica e tanto altro.