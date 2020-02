Kingdom Hearts Dark Road sarà disponibile all'interno di Union χ

Kingdom Hearts: Dark Road, il nuovo titolo mobile di Kingdom Hearts, sarà disponibile all’interno di Kingdom Hearts: Union χ, così annuncia oggi Square Enix. I giocatori potranno lanciare Dark Road direttamente dalla schermata iniziale di Union χ.

Come già svelato in precedenza, si tratta di un’avventura standalone che potrà essere giocata anche senza aver giocato a Union χ e narra del passato di Xehanort e di come è diventato un cercatore dell’oscurità.

Al lancio di Dark Road partirà una campagna che permetterà ai giocatori di sbloccare carte esclusive da usare in battaglia in Union χ.

Kingdom Hearts: Union χ è disponibile già da ora su iOS e Android.

