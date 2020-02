Marvel Ultimate Alliance 3: ecco la data di uscita del DLC Shadow of Doom

La divisione italiana di Nintendo ha svelato la data di uscita di Shadow of Doom, il terzo DLC di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

Questo contenuto aggiuntivo introdurrà i Fantastici Quattro come personaggi giocabili, in contrapposizione al loro nemico storico: il Dottor Destno.

Il DLC Shadow of Doom sarà disponibile a partire dal prossimo 26 marzo, solo su Nintendo Switch.

