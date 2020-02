Desperados 3: un trailer ci presenta il nuovo personaggio Doc McCoy

THQ Nordic e Mimimi Games hanno confezionato e diffuso un trailer di Desperados 3 volto a presentare un nuovo personaggio: si tratta di Doc McCoy, spietato cacciatore di taglie e medico da campo armato di Colt Buntline Special.

McCoy ha trascorso la sua gioventù studiando medicina in Inghilterra. Una volta finiti i suoi studi andò alla ricerca di un’avventura salpando per il Nuovo Mondo, attraversò l’Atlantico e mise piede sulla costa americana. Lì fu reclutato per combattere nella guerra civile americana. Combatté e lavorò come medico, ma non sopportava l’orrore e l’inutilità della guerra, quindi abbandonò dopo un anno di servizio e divenne un mercenario.

Gli sviluppatori hanno poi approfittato di questa occasione per svelare la finestra di uscita del gioco. Desperados 3 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One nel corso della prossima estate.