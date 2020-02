Death Stranding: Kojima pubblica un nuovo trailer misterioso

Hideo Kojima ha pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding attraverso il suo account Twitter ufficiale.

Si tratta di un video volto a omaggiare il film 1917, difatti lo stile del filmato e il modo in cui si avvicendano le varie scritte ricorda molto da vicino il trailer della pellicola a sfondo bellico firmata da Sam Mendes.

Il filmato, però, lascia intendere l’arrivo di qualcosa legato a Death Stranding nel corso del 2020. L’eventualità più plausibile è che il game designer giapponese si riferisca alla versione PC del gioco, in arrivo su Steam ed Epic Games Store durante l’estate, ma quando c’è di mezzo Kojima nulla è come sembra.

Condividi con gli amici Inviare