Hardspace: Shipbreaker è il nuovo gioco di Blackbird Interactive

Ne avevamo dato notizia circa un mese fa, ora il progetto nato dalla collaborazione tra Blackbird Interactive e Focus Home Interactive è stato finalmente annunciato: si tratta di Hardspace: Shipbreaker, e non è uno strategico.

Il nuovo videogioco degli autori di Homeworld: Deserts of Kharak e del mìprossimo Homeworld 3 metterà gli utenti nei panni di un addetto allo smantellamento di navi spaziali, incaricato di “fare a fettine” i vecchi relitti per recuperare materiale di scarto e ripagare così l’enorme debito che ha con i suoi datori di lavoro. Hardspace: Shipbreaker sarà disponibile su PC (Steam) in Accesso Anticipato dalla prossima estate.

Una piccola curiosità prima di chiudere: il titolo del gioco è molto simile al nome che aveva Deserts of Kharak prima che Blackbird Interactive ottenesse i diritti della serie Homeworld. Il gioco, infatti, avrebbe dovuto chiamarsi Hardware: Shipbreakers. A quanto pare lo studio ha deciso di riutilizzare, almeno in parte, lo stesso nome.