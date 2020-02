Teamfight Tactics: arriva il nuovo set Galassie

Riot Games ha annunciato Galassie, il nuovo set di Teamfight Tactics in arrivo nel corso del prossimo mese.

Dopo L’Ascesa degli Elementi, infatti, è tempo di un nuovo aggiornamento che porterà con sé nuovi campioni, tratti, aspetti, plance, Mini Leggende e una nuova meccanica tematica del set.

Ogni Galassia ha regole differenti, ma non sarà possibile sapere in quale di questa giocherete finché la partita non avrà inizio, mettendo duramente alla prova la vostra capacità di adattamento. Inoltre, man mano che il set avanza verranno gradualmente introdotte nuove Galassie. Quindi, è molto probabile che all’uscita vi capiterà una partita normale, visto che saranno attive solo una o due Galassie, ma per la fine del set ce ne saranno anche dieci diverse (…e qualcuna potrebbe sparire).

“Con le Galassie contiamo di centrare alcuni obiettivi,” ha dichiarato il team di Riot Games. “Per prima cosa, vogliamo qualcosa che aumenti la varietà e richieda una capacità di adattamento maggiore. Teamfight Tactics funziona davvero bene quando non basta leggere una guida per sapere come giocare al meglio, ma è necessario adattarsi a ciò che succede in partita. Per questo era importante creare una meccanica che lo permettesse.”

