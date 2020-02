Record of Lodoss War: un trailer svela l'uscita dell'Early Access su Steam

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, il metroidvania 2D ufficiale che celebra il trentesimo anniversaro di Record of Lodoss War, avrà presto una versione Early Access su Steam. Il Team Ladybug ha infatti annunciato attraverso un nuovo trailer che il gioco andrà in Early Access il 13 marzo.

Trovate il trailer qui sotto:

Se non ne avete sentito mai parlare, Record of Lodoss War è un universo fantasy nato da Dungeons & Dragons e ideato dallo scrittore giapponese Ryo Mizuno che ha dato vita a romanzi, manga, anime e videogiochi. I protagonisti Deedlit e Pirotess hanno inoltre ispirato il design di gran parte degli elfi, elfi oscuri e personaggi simili all’interno degli anime e del collettivo immaginario nipponico. Entrambi i personaggi compariranno in Deedlit in Wonder Labyrinth.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth è stato annunciato ad aprile del 2018 ed è sviluppato dal Team Ladybug, le stesse persone dietro Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue e Touhou Luna Nights.

Ricordiamo che è dai tempi del Dreamcast che non viene pubblicato un gioco di Record of Lodoss War.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

Fonte