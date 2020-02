Temtem ha già venduto più di 500 mila copie

Crema, lo studio indipendente che sta portando avanti i lavori su Temtem, ha fatto sapere che le vendite di questo MMO ispirato a Pokémon hanno raggiunto e superato quota 500 mila copie.

Si tratta di un risultato ottenuto in appena un mese dal lancio del gioco su Steam nel programma di Accesso Anticipato. Per questo gli sviluppatori hanno voluto ringraziare tutti i giocatori che stanno supportando Temtem con i loro feedback, approfittando dell’occasione per informare tutti gli interessati che presto sarà disponibile la roadmap ufficiale dei contenuti che verranno introdotti gradualmente all’interno del gioco.

