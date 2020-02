Un artista italiano reimmagina American McGee's Alice

In attesa di saperne di più su Alice: Asylum, il prequel di American McGee’s Alice annuciato l’anno scorso, il 3D character artist italiano Paolo Pallucchi ha deciso di omaggiare l’opera del game designer statunitense realizzando un video fan made.

L’artista tricolore ha provato a immaginare un ipotetico remake catturandone l’iconico immaginario svecchiandone la forma, ricreando i modelli della protagonista e del suo compagno felino. “Ultimamente ho rigiocato American McGee’s Alice e mi ha affascinato più di quanto ricordassi,” ci confessa Paolo Pallucchi. “Ho deciso quindi, da buon 3d character artist, di fare un tributo ad American Mcgee ed immaginare il gioco in un ipotetico remake/seguito nextgen. Il modello è in realtime e potrebbe essere benissimo usato in Unreal Engine.”

In caso vogliate saperne di più e scoprire come siano stati realizzati i modelli, vi invitiamo a consultare il profilo di Paolo Pallucchi su ArtStation.