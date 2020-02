Mortal Kombat 11: Spawn si unirà al roster a marzo

Todd McFarlane, il creatore di Spawn, ha fatto sapere che l’anti-eroe dei fumetti sarà disponibile nel roster di Mortal Kombat 11 nel corso del mese di marzo.

Il fumettista americano lo ha annunciato in occasione della presentazione di una nuova action figure ispirata proprio al design che il personaggio sfoggerà nel picchiaduro di NetherRealm Studios. Ed è proprio lo studio di sviluppo che ha approfittato della situazione per comunicare una possibile data di uscita del DLC dedicato a Spawn: rispondendo al tweet di McFarlane, l’account ufficiale di Mortal Kombat 11 ha annunciato che vedremo Spawn in azione il prossimo 8 marzo. A questo punto però non è chiaro se questa sia effettivamente la data di lancio del contenuto aggiuntivo, oppure se quel giorno verrà diffuso un nuovo trailer ufficiale dedicato al personaggio dei fumetti.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!! FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk — Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) February 21, 2020