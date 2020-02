Microsoft ha rivelato oggi alcune informazioni aggiuntive su quello che gamer e sviluppatori potranno aspettarsi da Xbox Series X e sulle innovazioni che verranno introdotte dalla next-gen per quanto riguarda potenza, velocità e compatibilità.

Innanzitutto la compagnia ha confermato che Xbox Series X monterà una GPU da 12 teraflop. La GPU sarà basata su un’architettura RDNA 2 di AMD e la CPU montata è una Zen 2. Xbox Series X supporterà fino a 120 FPS.

La compagnia ha riferito che la GPU sarà il doppio più potente di Xbox One X oltre otto volte l’originale Xbox One. Ma Microsoft utilizzerà anche diverse tecnologie software innovative come il Variable Rate Shading (VRS) e il DirectX Ray Tracing. La prima permette alla GPU di processare cosa c’è sullo schermo gestendo in maniera intelligente le risorse. In questo modo si ottiene un frame rate più stabile e un’elevata risoluzione. Il DirectX Ray Tracing permette di avere ambienti realistici e dinamici con una qualità mai vista su una console.

Grazie all’aggiunta di un SSD, Xbox Series X permetterà ai giocatori di sospendere più giochi alla volta e ripristinarne uno qualsiasi istantaneamente. I giochi saranno più responsivi di Xbox Series X grazie alla tecnologia Dynamic Latency Input (DLI), che riduce la latenza nell’input dei controller wireless.

Infine, l’arrivo delle porte HDMI 2.1, eliminerà il tearing nei giochi supportati grazie all’Auto Low Latency Mode (ALLM) e al Variable Refresh Rate (VRR) assicurando che la TV sia sempre in Modalità Gioco fin quando la Xbox Series X è connessa.

