PlatinumGames rivelerà un nuovo gioco questa settimana

Il prossimo gioco di PlatinumGames verrà annunciato questa settimana.

Il sito Platinum 4 dedicato ai prossimi quattro progetti di PlatinumGames è ora stato aggiornato. La seconda stella infatti ora riporta la data 26 febbraio 2020 e come per il primo annuncio sarà nuovamente aggiornata con un reveal o un teaser. La prima stella ora porta alla pagina Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered, primo annucio legato all’iniziativa Platinum 4.

Come già annunciato, il 27 febbraio sul prossimo numero della rivista nipponica Famitsu sarà rivelato il nuovo titolo di PlatinumGames. Al momento non sappiamo quale sarà il prossimo gioco, alcuni ipotizzano un Bayonetta 3, altri un sequel di Nier: Automata, tuttavia scopriremo la verità solo attendendo il fatidico giorno.

L’appuntamento dunque è per il 26 febbraio 2020.

Fonte