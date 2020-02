Bethesda e id Software hanno confezionato un breve spot pubblicitario per DOOM Eternal in vista dell’imminente lancio.

Il filmato della durata di appena trenta secondi offre la possibilità di vedere il Doom Slayer in azione mentre falcia qualche demone, come da tradizione di questa serie sanguinolenta.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia a partire dal prossimo 20 marzo.