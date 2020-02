Team17 sigla una partnership con gli sviluppatori di Ageless

Team17 ha annunciato di aver stretto una partnership con One More Dream Studios per la pubblicazione di Ageless.

In sviluppo per PC e Nintendo Switch, Ageless è un platform bidimensionale che metterà i giocatori nei panni di una giovane ragazza armata di un arco mistico in grado di controllare l’invecchiamento di flora e fauna. Al centro del gameplay vi è infatti la possibilità di scoccare frecce incantate su piante e animali per farli ringiovanire o invecchiare, e superare così gli enigmi ambientali disseminati lungo i livelli.

Ageless è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia gli sviluppatori fanno sapere che sarà disponibile nel corso del 2020.