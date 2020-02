Dragon Quest of the Stars è ora disponibile su iOS e Android

Square Enix ha annunciato oggi che il GdR di successo per dispositivi mobile Dragon Quest of the Stars è ora disponibile in tutto il mondo su iOS e Google Play.

Durante la loro avventura in questo GdR per dispositivi mobile, i giocatori esploreranno un pianeta e affronteranno dei mostri in emozionanti battaglie a turni da soli o insieme ai loro amici. I personaggi inclusi in questo gioco sono basati sullo stile di Dragon Quest.

A partire da oggi, i giocatori che scaricano il gioco potranno divertirsi con delle ricompense e delle campagne per festeggiare l’uscita della versione globale. È inoltre possibile acquistare degli Starter Pack esclusivi della versione globale, che includono attrezzatura molto utile e preziosi oggetti di gioco. I nuovi giocatori potranno anche approfittare di una promozione di durata limitata sulle Gem.

Dragon Quest of the Stars è disponibile gratuitamente (con acquisti in-app) su App Store e Google Play.