Romancing SaGa Re;univerSe: aperte le pre-registrazioni su Android

Square Enix ha aperto le pre-registrazioni per la Closed Beta su Android del nuovo adventure RPG mobile Romancing SaGa Re;univerSe. Il titolo giungerà in occidente su iOS e Android nel corso di quest’estate, gli utenti Android possono provarlo in anteprima attraverso la Closed Beta Test che partirà in tardo marzo. Gli utenti Android possono pre-regstrarsi alla Closed Beta qui.

Romancing SaGa Re;univerSe è il nuovo gioco dell’iconico franchise, presenta una storia originale con personaggi familiari ai fan di SaGa. Già disponibile in Giappone il gioco ha raggiunto al momento 15 milioni di download.

Qui sotto trovate un nuovo trailer di gameplay:

Romancing SaGa Re;univerSe porterà nuova linfa alla serie SaGa da quest’estate su iOS e Android.