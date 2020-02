Project GG è il nuovo videogioco di Platinum Games

Uno dei quattro titoli a cui sta lavorando Platinum Games è Project GG, un nuovo action diretto da Hideki Kamiya in persona.

Stando a quanto riportato sul forum di ResetEra, Kamiya definisce questo nuovo progetto come il terzo di una trilogia dedicato ai supereroi; una trilogia iniziata con Viewtiful Joe e proseguita con The Wonderful 101 (di cui Platinum sta portando avanti una remaster in uscita ad aprile). In Project GG vestiremo i panni di un eroe gigante sulla falsa riga di Ultraman, ma il gameplay sarà estremamente diverso rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un gioco sviluppato dalla compagnia giapponese che ha dato i natali a Bayonetta e Astral Chain.

In un’intervista concessa ai taccuini di Famitsu, Hideki Kamiya ha spiegato che il team di sviluppo ha ricevuto offerte da publisher affermati per il finanziamento e la pubblicazione di questo nuovo progetto, tuttavia Platinum Games ha deciso di puntare sulla pubblicazione autonoma in modo tale da mantenere i pieni diritti sulla proprietà intellettuale. Infine, Kamiya ha fatto sapere che Project GG sarà disponibile prossimamente su tutte le piattaforme attualmente in commercio.

Purtroppo al momento le informazioni finiscono qui, nella speranza di saperne di più quanto prima.

