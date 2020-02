Overwatch: al via la Sfida Martedì Grasso di Ashe

Blizzard Entertainment ha dato il via alla Sfida Martedì Grasso di Ashe sui server di Overwatch per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Da adesso e fino al 9 marzo, i giocatori potranno godersi la festa e ottenere sei spray, due icone e il modello epico Martedì Grasso per Ashe (e B.O.B.) per un totale di nove nuove ricompense. Di seguito i dettagli.

Sfida Martedì Grasso di Ashe: gioca e ottieni

Vincendo in Partita rapida, Partita competitiva o Arcade otterrai nuove icone, un nuovo spray e un nuovo modello epico:

Vinci 3 partite | 2 icone

Vinci 6 partite | 1 nuovo spray

Vinci 9 partite | Modello epico Martedì Grasso per Ashe (e B.O.B.)

Sfida Martedì Grasso di Ashe: guarda e ottieni

Guarda gli streamer di Twitch prima, durante o dopo i match per sbloccare altri oggetti cosmetici di Ashe e B.O.B.. Fino al 9 marzo, sintonizzandoti sui canali degli streamer partecipanti potrai ottenere fino a cinque spray della sfida Martedì Grasso di Ashe!

Guarda per 2 ore | 1 nuovo spray

Guarda per 4 ore | 2 nuovi spray

Guarda per 6 ore | 2 nuovi spray