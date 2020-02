The Division 2: un trailer animato per Warlords of New York

Ubisoft ha confezionato un nuovo trailer animato dedicato a Warlords of New York, la prossima espansione di The Division 2 in uscita la prossima settimana su PC, PS4 e Xbox One.

Il corto che trovate qui in alto si focalizza interamente sulla figura di Aaron Keener, agente della Divisione rinnegato che ora controlla l’intera isola di Manhattan assieme ai suoi quattro luogotenenti. Il video ci narra proprio come sia riuscito ad arruolare il suo poker di collaboratori, tutti in un certo senso traditi dalla Divisione.

Warlords of New York permetterà ai giocatori di tornare a Manhattan per porre fine alla minaccia di Aaron Keener e liberare una volta per tutte l’isola. L’espansione di The Division 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo. Vi ricordiamo, infine, che per tutto il weekend sarà possibile provare gratuitamente il gioco targato Massive Entertainment.