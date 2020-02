Mass Effect torna su Minecraft sette anni dopo

I giocatori di Minecraft potranno esplorare nuovamente la superficie di Marte grazie al Mash-Up Pack di Mass Effect.

Dopo ben sette anni dalla pubblicazione del Datapack dedicato alla celebre saga sci-fi, il Mass Effect Mash-Up Pack aggiunge 36 skin uniche per portano in Minecraft personaggi come il Comandante Shepard e Garrus. Il Pack implementa anche texture personalizzate, menu e alcuni brani synthwave tratti dalla colonna sonora di Mass Effect 3.

Ricordiamo che la prima volta il Datapack è stato pubblicato nel 2013, un anno dopo la release di Mass Effect 3, questa nuova pubblicazione ha un tempismo bizzarro, ma permette comunque di far rivivere a vecchi e nuovi giocatori l’universo di Mass Effect.

La re-release è disponibile oggi su PC, Switch, PS4, Xbox One e mobile.

