The Wonderful 101 Remastered ha una data d'uscita

The Wonderful 101: Remastered uscirà in formato fisico e digitale su Switch e PlayStation 4, e PC via Steam il 19 maggio in Nord America, il 22 maggio in Europa e l’11 giugno in Giappone al prezzo di 44,99 €, così annuncia PlatinumGames. Il titolo è ora disponibile per il pre-ordine presso tutti i maggiori rivenditori.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer:

Il gioco supporterà le lingue audio Inglese e Giapponese e avrà il testo localizzato in Inglese, Giapponese, Francese, Italiano, Tedesco e Spagnolo.

Ricordiamo che oggi PlatinumGames ha annunciato oggi il suo prossimo progetto: Project GG.

