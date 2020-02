Horizon Zero Dawn: una versione PC compare su Amazon France

Una possibile versione per PC di Horizon Zero Dawn è comparsa oggi su Amazon France poi prontamente rimossa dal catalogo.

Le informazioni riportate sulla pagina sono poche al momento, ma possiamo notare che il publisher risulta essere la stessa Sony.

Una versione per PC di Horizon è stata già vociferata a gennaio e sarebbe pianificata per la release durante l’anno. Come al solito si tratta di notizie non confermate quindi prendete il tutto con le pinze.

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn è al momento disponibile come esclusiva su PlayStation 4.

Fonte