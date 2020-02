Shovel Knight Pocket Dungeon annunciato da Yacht Club Games

Yacht Club Games ha annunciato oggi Shovel Knight: Pocket Dungeon, un nuovo spin-off che mescola dungeon crawl al genere dei puzzle game.

Qui sotto il trailer di annuncio:

Sviluppato in collaborazione con VINE, Pocket Dungeon porta Shovel Knight all’interno di un nuovo genere unendo il solito gameplay a base di blocchi in discesa con un sistema di combattimento unico che prevede salti sui nemici e attacchi a catena. Il titolo è realizzato in 16-bit, tratto distintivo di Shovel Knight, e prevede una modalità competitiva, dieci personaggi giocabili tratti dalla serie e un nuovo nemico inedito, Puzzle Knight.

Al momento nessuna data d’uscita o piattaforma di lancio sono state annunciate, ma Pocket Dungeon dovrebbe essere giocabile nel corso del PAX East questo weekend.

Rimanete sintonizzati.

