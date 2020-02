In occasione del PAX East 2020 che si sta tenendo in questi giorni, Focus Home Interactive e New World Interactive hanno annunciato la data di uscita delle versioni console di Insurgency: Sandstorm.

Già disponibile da tempo su PC, questo FPS a sfondo tattico approderà su PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 25 agosto 2020. Per l’occasione è stato pubblicato il nuovo trailer visionabile attraverso il player presente qui in alto.